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Помощь от Румынии. Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca: фото

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 21:11
Помощь от Румынии. Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca: фото - Фото
Передача вакцины от Румынии Украине (Фото: Facebook Черновицкой ОГА)

Сегодня, 16 июля, Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая областная госадминистрация.

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"Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Это гуманитарная помощь от Румынии", – говорится в сообщении.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Соблюдая холодовой режим, эту партию препарата доставят на центральный склад в Киеве, а потом распределят между всеми областями Украины.

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Наталия Медведева
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вакцина коронавирус AstraZeneca
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