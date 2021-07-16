Помощь от Румынии. Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca: фото
16.07.2021, 21:11
Передача вакцины от Румынии Украине (Фото: Facebook Черновицкой ОГА)
Сегодня, 16 июля, Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая областная госадминистрация.
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"Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Это гуманитарная помощь от Румынии", – говорится в сообщении.
Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Соблюдая холодовой режим, эту партию препарата доставят на центральный склад в Киеве, а потом распределят между всеми областями Украины.
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