Помощь от Румынии. Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca: фото

Сегодня, 16 июля, Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии. Об этом сообщает в Facebook Черновицкая областная госадминистрация.

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"Украина получила 100 800 доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca. Это гуманитарная помощь от Румынии", – говорится в сообщении.

Передача вакцины состоялась на контрольно-пропускном пункте "Сирет-Порубное". Соблюдая холодовой режим, эту партию препарата доставят на центральный склад в Киеве, а потом распределят между всеми областями Украины.

C 12 июля вакцина Pfizer стала доступной для всех желающих украинцев. Однако приоритет все же будет у групп риска: пожилых людей и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

12 июля стало известно, что Германия передаст Украине полтора миллиона доз вакцины от COVID-19.

15 июля в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей – прививки от COVID-19 получили 117 376 человек.

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Наталия Медведева

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