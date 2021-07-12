Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса
12.07.2021, 22:01
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)
Германия передаст Украине полтора миллиона доз вакцины от COVID-19. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Берлине.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я рада, что мы сегодня можем обещать Украине 1,5 млн доз вакцины. Это очень важный шаг", – заявила Меркель.
- На 12 июля Украина получила более 5,6 млн доз различных вакцин: 2,4 млн "коронавака", почти 1,7 млн "пфайзера" и до 1,6 млн "астразенеки".
- Сегодня в Минздраве заявили, что в центрах массовой вакцинации теперь доступна антикоронавирусная мРНК-вакцина Comirnaty от компаний Pfizer-BioNTech.
- Узнавать больше о вакцинации против COVID-19 можно по телефону контакт-центра 0-800-60-20-19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии