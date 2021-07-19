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Коронавирус. Штамм дельта вытеснит остальные через месяц-два – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 06:39
Коронавирус. Штамм дельта вытеснит остальные через месяц-два – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Штамм дельта коронавируса есть в Украине, он вытеснит другие штаммы через месяц-два. Об этом в эфире канала Украина заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"В Украине есть штамм дельта – как и много других штаммов. У коронавируса уже есть более 12 000 мутаций. Еще месяц-два – и штамм дельта вытеснит другие штаммы", – сказал он.

По словам Ляшко, сейчас приоритетная подготовка – вакцинировать от COVID-19 как можно больше населения.

Министр отметил, что в странах, где сейчас бушует штамм дельта, довольно низкий показатель госпитализации людей, которые были дважды вакцинированы.

"Лучшая вакцина – это та, которая введена в организм и уже работает. Я вам серьезно говорю, не надо искать (конкретную вакцину, – ред.) и смотреть на эти маркетинговые ловушки. Просто обратитесь к семейному врачу, запишитесь на вакцину, придите и привейтесь. И поверьте, у вас будет защита", – добавил Ляшко, отметив, что сам привился вакциной AstraZeneca.  

Читайте также: Скольких нужно вакцинировать, чтобы избежать дельта-волны коронавируса: данные из Германии

Марк Сировой
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вакцина Дельта коронавирус COVID-19 штамм викторя ляшко
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