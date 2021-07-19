Коронавирус. Штамм дельта вытеснит остальные через месяц-два – Ляшко
Штамм дельта коронавируса есть в Украине, он вытеснит другие штаммы через месяц-два. Об этом в эфире канала Украина заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
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"В Украине есть штамм дельта – как и много других штаммов. У коронавируса уже есть более 12 000 мутаций. Еще месяц-два – и штамм дельта вытеснит другие штаммы", – сказал он.
По словам Ляшко, сейчас приоритетная подготовка – вакцинировать от COVID-19 как можно больше населения.
Министр отметил, что в странах, где сейчас бушует штамм дельта, довольно низкий показатель госпитализации людей, которые были дважды вакцинированы.
"Лучшая вакцина – это та, которая введена в организм и уже работает. Я вам серьезно говорю, не надо искать (конкретную вакцину, – ред.) и смотреть на эти маркетинговые ловушки. Просто обратитесь к семейному врачу, запишитесь на вакцину, придите и привейтесь. И поверьте, у вас будет защита", – добавил Ляшко, отметив, что сам привился вакциной AstraZeneca.
- Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.
- 18 июня в ВОЗ заявили, что дельта-вариант COVID-19 становится доминирующим в мире. 14 июля – что штамм дельта распространился в 111 странах, а мир находится на ранней стадии новой волны пандемии.
- По прогнозу КШЭ, вспышка коронавируса в Украине может быть уже летом. В СНБО анонсировали более жесткие меры из-за штамма дельта.
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