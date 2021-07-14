Вслед за Европой. Эксперты КШЭ прогнозируют вспышку COVID-19 в Украине уже летом

Украину ждет очередная вспышка заболеваемости COVID-19 уже летом. Об этом говорится в отчете экспертов Киевской школы экономики (КШЭ).

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В КШЭ прогнозируют вспышку эпидемии коронавируса в июле-августе и призывают уже сейчас начинать к ней готовиться.

Существует высокая вероятность того, что Украина будет следовать за трендом в Европе.

В то же время эксперты отмечают, что даже при осуществление "черного" сценария КШЭ, в июле-сентябре в Украине не ожидается резкого роста смертности.

Школа дает относительно оптимистичные цифры по уровню смертности, поскольку база людей, способных инфицировать других, идет на спад.

Основная нагрузка на систему здравоохранения и смертность прогнозируется в четвертом квартале 2021 года.

По модели КШЭ, на конец третьего квартала в Украине может быть от 54 000 до 70 000 умерших от COVID-19.

Сейчас ситуация в Украине остается стабильной, суточная смертность – на уровне плато лета прошлого года.

В стране стабильно снижаются темпы госпитализации: количество пациентов в "ковидных" больницах уменьшается примерно на 10-15% в неделю, а выписки продолжают преобладать над госпитализациями более чем наполовину.

Койки с кислородом заняты на 7%, реанимационные кровати – на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%. Это минимальные цифры от начала 2021 года.

Суточная смертность в Украине вышла на уровень плато летом прошлого года – около 17 случаев в сутки.

По данным исследования в Великобритании, полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с дельта-штаммом коронавируса. В СНБО говорят, что надо ускорить вакцинацию в связи с распространением дельта-штамма.

26 июня сообщалось, что дельта-штамм коронавируса, присутствующий в 92 странах мира, вызывает "новую смертоносную волну".

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Наталия Медведева

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