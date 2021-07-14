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Вслед за Европой. Эксперты КШЭ прогнозируют вспышку COVID-19 в Украине уже летом

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 18:28
Вслед за Европой. Эксперты КШЭ прогнозируют вспышку COVID-19 в Украине уже летом - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украину ждет очередная вспышка заболеваемости COVID-19 уже летом. Об этом говорится в отчете экспертов Киевской школы экономики (КШЭ).

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В КШЭ прогнозируют вспышку эпидемии коронавируса в июле-августе и призывают уже сейчас начинать к ней готовиться.

Существует высокая вероятность того, что Украина будет следовать за трендом в Европе.

В то же время эксперты отмечают, что даже при осуществление "черного" сценария КШЭ, в июле-сентябре в Украине не ожидается резкого роста смертности. 

Школа дает относительно оптимистичные цифры по уровню смертности, поскольку база людей, способных инфицировать других, идет на спад.

Основная нагрузка на систему здравоохранения и смертность прогнозируется в четвертом квартале 2021 года.

По модели КШЭ, на конец третьего квартала в Украине может быть от 54 000 до 70 000 умерших от COVID-19.

Сейчас ситуация в Украине остается стабильной, суточная смертность – на уровне плато лета прошлого года.

В стране стабильно снижаются темпы госпитализации: количество пациентов в "ковидных" больницах уменьшается примерно на 10-15% в неделю, а выписки продолжают преобладать над госпитализациями более чем наполовину.

Койки с кислородом заняты на 7%, реанимационные кровати – на 13%, аппараты ИВЛ – на 3%. Это минимальные цифры от начала 2021 года.

Суточная смертность в Украине вышла на уровень плато летом прошлого года – около 17 случаев в сутки.

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Наталия Медведева
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прогноз КШЭ коронавирус
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