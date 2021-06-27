Дельта-штамм COVID-19 вызывает "новую смертоносную волну" в мире – The Guardian

Всемирная организация здравоохранения с 26 по 27 июня зарегистрировала меньше всего случаев COVID-19 в мире с февраля 2021-го. Однако дельта-штамм коронавируса, присутствующий в 92 странах мира, вызывает "новую смертоносную волну". Об этом пишет The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Издание сообщает, что в большинстве стран Европы число инфицированных, госпитализированных и умерших снизилось до "невиданного с прошлого лета уровня" – некоторые страны ЕС еще сильнее ослабляют карантинные ограничения по мере массовой вакцинации.

Несмотря на это, отмечается, что Германия уже закрыла границы для португальцев – на дельта-вариант COVID-19 в Португалии в настоящее время приходится более 70% новых случаев заболевания. В Каталонии уже зарегистрировано 20% случаев заражения штаммом дельта – чиновники прогнозируют, что вариант COVID-19 может стать доминирующим в регионе в течение двух-четырех недель.

"Вариант дельта, вероятно, станет доминирующим штаммом в Греции к середине августа. Летом могут потребоваться строгие локальные локдауны в районах с низким охватом вакцинацией, где наблюдается резкое увеличение случаев заболевания", – пишут журналисты.

Помимо Европы, в Индонезии, зафиксирован новый рекорд заболеваемости из-за дельта-штамма – более 21 000 новых случаев COVID-19. Сообщается, что подобные всплески уже происходят по всему региону. В частности, в Таиланде и Малайзии.

Кроме того, дельта-штамм COVID-19 вынудил власти Австралии и Новой Зеландии ужесточить карантинные требования.

В Израиле повторно ввели требование носить маски в закрытых общественных местах – ранее из-за быстрых темпов вакцинации норму отменили. Однако власти были вынуждены вернуться к ней – заболеваемость возросла.

Как пишет The Guardian, только за последнюю неделю количество случаев COVID-19 подскочило на 25% по всей Африке в целом.

Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.

Читайте также: Штамм коронавируса Дельта уже в Украине. Какие прогнозы на лето и осень дает нам ученый

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.