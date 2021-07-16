Ситуация с COVID-19. Кабмин примет более жесткие меры – СНБО

В ближайшее время Кабинет министров по поручению Совета национальной безопасности и обороны примет более жесткие меры по противодействию распространению коронавируса. Об этом заявил во время брифинга по итогам заседания СНБО секретарь совета Алексей Данилов.

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"Сегодня у нас проходят большие массовые мероприятия. У нас большое количество людей отдыхают на море. Я вам могу сказать, что те люди, которые сейчас находятся в скоплении – в первой зоне риска. В ближайшее время Кабинет министров примет по поручению заседания Совета национальной безопасности и обороны еще более жесткие меры. Какие – вы узнаете у господина Ляшко (министра здравоохранения – ред.)", – сказал Данилов.

На уточняющий вопрос, о каких именно мерах идет речь, Данилов ответил: "Прежде всего речь идет о тех странах, где он (дельта-штамм коронавируса, – ред.) развивается. Это четыре страны плюс одна. Там будут еще жесткие ограничения ставить относительно этих стран, непосредственно где он распространяется — это Индия, Россия, Беларусь и еще две страны Евросоюза".

"Мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые оттуда будут въезжать. Более того, мы не исключаем, что Кабмин примет более жесткие меры относительно этих стран", – добавил секретарь СНБО.

15 июля Ляшко заявил, что осенний локдаун из-за прогнозируемой новой волны коронавируса не исключен, если сейчас приоритетно и быстро не будут привиты самые уязвимые группы – и пойдет вспышка инфекции.

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Станислав Стороженко , Вадим Ребрина

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