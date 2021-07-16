Реанимации, спецпропуска на транспорт. Киев уже готовится к третьей волне COVID-19 – КГГА

Киев начинает готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА по итогам заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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Столичные власти считают необходимым увеличить число реаниматологических коек в больницах, предназначенных для приема больных с подозрением на коронавирус.

"Подготовка, в первую очередь, предусматривает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты – медицинского персонала, медикаментами – пациентов", – отметил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Городская власть направит обращение к руководителям предприятий критической инфраструктуры относительно составления и предоставления КГГА списков работников, которым будут необходимы спецпропуска на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантина. На этот раз планируется вводить электронные персонализированные пропуска.

Киевлян призвали вакцинироваться против СOVID-19.

В КГГА сообщили, что с начала прививочной кампании в городе сделано более 570 000 прививок: первую дозу получили 381 372 человека, полностью иммунизированы почти 189 000. Среди медицинских работников уже вакцинированы 91,5%, среди педагогов – 51,3%. По данным на декабрь 2020-го, в Киеве проживает около 3 млн человек.

15 июля в Украине выявили 737 заболевших коронавирусом. Больше всего – в Киеве (224).

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Наталия Медведева

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