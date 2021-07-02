Центр вакцинации от коронавируса на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно

С понедельника, 5 июля 2021 года, центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра в Киеве будет работать ежедневно. Об этом заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Старостенко, центр вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Старостенко отметила, что за июнь количество сделанных прививок в Киеве выросло в 2,7 раза – с 125 000 в начале месяца до 344 000 в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раз.

На вакцинацию в МВЦ можно записаться онлайн.

На этой неделе центр вакцинации в МВЦ работает пять дней, включая выходные.

За прошедшие сутки в Киеве выявили 194 новых заболевших коронавирусом.

3 и 4 июля вакцинироваться можно будет и в 21 мини-центре вакцинации: адреса.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.