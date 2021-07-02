Центр вакцинации от коронавируса на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно
02.07.2021, 13:12
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)
С понедельника, 5 июля 2021 года, центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра в Киеве будет работать ежедневно. Об этом заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.
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По словам Старостенко, центр вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.
Старостенко отметила, что за июнь количество сделанных прививок в Киеве выросло в 2,7 раза – с 125 000 в начале месяца до 344 000 в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раз.
На вакцинацию в МВЦ можно записаться онлайн.
- На этой неделе центр вакцинации в МВЦ работает пять дней, включая выходные.
- За прошедшие сутки в Киеве выявили 194 новых заболевших коронавирусом.
- 3 и 4 июля вакцинироваться можно будет и в 21 мини-центре вакцинации: адреса.
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