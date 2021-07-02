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Центр вакцинации от коронавируса на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 13:12
Центр вакцинации от коронавируса на базе МВЦ в Киеве будет работать ежедневно - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

С понедельника, 5 июля 2021 года, центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра в Киеве будет работать ежедневно. Об этом заявила замглавы КГГА Анна Старостенко, сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам Старостенко, центр вакцинации в МВЦ будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30.

Старостенко отметила, что за июнь количество сделанных прививок в Киеве выросло в 2,7 раза – с 125 000 в начале месяца до 344 000 в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раз.

На вакцинацию в МВЦ можно записаться онлайн.

Денис Юдин
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киев вакцинация коронавирус
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