Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней на этой неделе. Открыта онлайн-запись

На этой неделе центр массовой вакцинации от коронавируса в Киеве на базе МВЦ будет работать пять дней. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн, сообщает в Telegram электронная медицинская система Helsi.

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Как сообщается, на этой неделе центр вакцинации от COVID-19 в Киеве будет работать 30 июня (среда), 1 июля (четверг), 2 июля (пятница), 3 июля (суббота), 4 июля (воскресенье).

Прививать будут одобренной ВОЗ вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac.

В Helsi призывают записываться на вакцинацию онлайн, чтобы не стоять в очередях. Сделать это можно по ссылке. Сейчас можно записаться на прививку на любой из четырех дней с 10:00 по 17:30.

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Марк Сировой

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