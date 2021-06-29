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Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней на этой неделе. Открыта онлайн-запись

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 14:58
Центр вакцинации в Киеве будет работать пять дней на этой неделе. Открыта онлайн-запись - Фото
Вакцинация от коронавируса в Украине (фото - VOLODYMYR PETROV, ЕРА)

На этой неделе центр массовой вакцинации от коронавируса в Киеве на базе МВЦ будет работать пять дней. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн, сообщает в Telegram электронная медицинская система Helsi.

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Как сообщается, на этой неделе центр вакцинации от COVID-19 в Киеве будет работать 30 июня (среда), 1 июля (четверг), 2 июля (пятница), 3 июля (суббота), 4 июля (воскресенье).

Прививать будут одобренной ВОЗ вакциной CoronaVac от китайской компании Sinovac.

В Helsi призывают записываться на вакцинацию онлайн, чтобы не стоять в очередях. Сделать это можно по ссылке. Сейчас можно записаться на прививку на любой из четырех дней с 10:00 по 17:30.

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Марк Сировой
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киев вакцина мвц коронавирус COVID-19 центр вакцинации
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