Коронавирус. В Украине выявили 696 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области
Вчера, 1 июля, в Украине выявили 696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 705), выздоровели 1197 пациентов (днем ранее – 1719). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 36 детей и 33 медика. Госпитализированы 439 человек (сутками ранее – 464), 33 пациента умерли (сутками ранее – 51).
Официально за 1 июля сделаны 44 088 тестов на коронавирус (49 038 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 756, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8 924, экспресс-тестов на антиген – 15 408.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 236 497 заболевших COVID-19, из них 2 169 584 – выздоровели, 52 424 человека умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 194 заболевших за сутки;
Одесская – 53;
Киевская – 50;
Львовская – 49;
Донецкая – 39;
Днепропетровская – 36;
Харьковская – 33;
Сумская – 31;
Херсонская – 31;
Хмельницкая – 26;
Черкасская – 19;
Запорожская – 18;
Волынская – 17;
Полтавская – 16;
Житомирская – 13;
Черниговская – 10;
Луганская – 9;
Николаевская – 9;
Ивано-Франковская – 8;
Тернопольская – 8;
Ровенская – 7;
Винницкая – 5;
Закарпатская – 5;
Кировоградская – 5;
Черновицкая – 5.
- На прошлой неделе в Украине дважды были рекорды по вакцинации от коронавируса.
- В июле Минздрав ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от COVID-19.
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