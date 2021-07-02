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Коронавирус. В Украине выявили 696 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 08:47
Коронавирус. В Украине выявили 696 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 1 июля, в Украине выявили 696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 705), выздоровели 1197 пациентов (днем ранее – 1719). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 36 детей и 33 медика. Госпитализированы 439 человек (сутками ранее – 464), 33 пациента умерли (сутками ранее – 51).

Официально за 1 июля сделаны 44 088 тестов на коронавирус (49 038 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 756, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, –  8 924, экспресс-тестов на антиген – 15 408.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Донецкой областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы  2 236 497 заболевших COVID-19, из них 2 169 584 – выздоровели, 52 424 человека умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 194 заболевших за сутки;
Одесская – 53;
Киевская – 50;
Львовская – 49;
Донецкая – 39;
Днепропетровская – 36;
Харьковская – 33;
Сумская – 31;
Херсонская – 31;
Хмельницкая – 26;
Черкасская – 19;
Запорожская – 18;
Волынская – 17;
Полтавская – 16;
Житомирская – 13;
Черниговская – 10;
Луганская – 9;
Николаевская – 9;
Ивано-Франковская – 8;
Тернопольская – 8;
Ровенская – 7;
Винницкая – 5;
Закарпатская – 5;
Кировоградская – 5;
Черновицкая – 5.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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