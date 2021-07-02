Коронавирус. В Украине выявили 696 новых случаев, больше всего в Киеве и Одесской области

Вчера, 1 июля, в Украине выявили 696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 705), выздоровели 1197 пациентов (днем ранее – 1719). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 36 детей и 33 медика. Госпитализированы 439 человек (сутками ранее – 464), 33 пациента умерли (сутками ранее – 51).

Официально за 1 июля сделаны 44 088 тестов на коронавирус (49 038 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 756, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8 924, экспресс-тестов на антиген – 15 408.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Киевской, Львовской и Донецкой областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 236 497 заболевших COVID-19, из них 2 169 584 – выздоровели, 52 424 человека умерли. Проведено более 10,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 194 заболевших за сутки;

Одесская – 53;

Киевская – 50;

Львовская – 49;

Донецкая – 39;

Днепропетровская – 36;

Харьковская – 33;

Сумская – 31;

Херсонская – 31;

Хмельницкая – 26;

Черкасская – 19;

Запорожская – 18;

Волынская – 17;

Полтавская – 16;

Житомирская – 13;

Черниговская – 10;

Луганская – 9;

Николаевская – 9;

Ивано-Франковская – 8;

Тернопольская – 8;

Ровенская – 7;

Винницкая – 5;

Закарпатская – 5;

Кировоградская – 5;

Черновицкая – 5.

Читайте также: Боротьба за майбутнє: що потрібно знати про вакцинацію в Україні прямо зараз

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.