В Киеве в ближайшие выходные заработают более 20 мини-центров вакцинации: адреса
01.07.2021, 16:39
Фото: пресс-служба КГГА
В медучреждениях Киева уже в эти выходные, 3 и 4 июня, заработает 21 мини-центр вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Пункты расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов столицы.
Как отмечается, начиная с этой недели, мини-центры прививок будут работать каждые выходные.
Вакцинироваться в них сможет любой желающий. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me, выбрав удобный пункт по территориальной доступности.
Сообщается, что в центрах можно пройти и ревакцинацию, в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ, после чего получить свидетельство о вакцинации от COVID-19.
- В Минздраве ожидают поставку 7,7 млн доз разных вакцин от коронавируса в июле.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию в Украине на фоне распространения в мире дельта-штамма коронавируса.
- Привиться от коронавируса в МВЦ на этой неделе можно будет в течение пяти дней, начиная с 30 июня. Открыта электронная запись.
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