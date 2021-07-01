В Киеве в ближайшие выходные заработают более 20 мини-центров вакцинации: адреса

В медучреждениях Киева уже в эти выходные, 3 и 4 июня, заработает 21 мини-центр вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Пункты расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов столицы.

Как отмечается, начиная с этой недели, мини-центры прививок будут работать каждые выходные.

Вакцинироваться в них сможет любой желающий. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me, выбрав удобный пункт по территориальной доступности.

Сообщается, что в центрах можно пройти и ревакцинацию, в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ, после чего получить свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Наталия Медведева

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