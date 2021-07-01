UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве в ближайшие выходные заработают более 20 мини-центров вакцинации: адреса

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 16:39
В Киеве в ближайшие выходные заработают более 20 мини-центров вакцинации: адреса - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

В медучреждениях Киева уже в эти выходные, 3 и 4 июня, заработает 21 мини-центр вакцинации, где можно получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Пункты расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов столицы.

Как отмечается, начиная с этой недели, мини-центры прививок будут работать каждые выходные.

Вакцинироваться в них сможет любой желающий. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me, выбрав удобный пункт по территориальной доступности.

Сообщается, что в центрах можно пройти и ревакцинацию, в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ, после чего получить свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев вакцинация коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 