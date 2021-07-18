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В Украину прибыла вакцина Moderna: прививать будут организованные коллективы – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 11:15
В Украину прибыла вакцина Moderna: прививать будут организованные коллективы – Ляшко - Фото
Антиковидная вакцина Moderna (фото — EPA)

Сегодня в Украину прибыла партия американской вакцины от коронавируса Moderna в рамках программы COVAX – 2 млн доз. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он отметил, что вакцина из этой партии предназначена для вакцинации "организованных коллективов и профессиональных групп с предыдущих этапов вакцинации". Развозку Moderna по регионам обещают начать уже сегодня, чтобы к среде вакцина была в каждой области.

Ляшко подчеркнул, что полный курс вакцинации американским препаратом составляет введение двух доз с промежутком в 28 дней. После этого привитые смогут получить международное сертификат о проведении вакцинации.

СПРАВКА. Moderna относится к типу мРНК-вакцин от COVID-19 – как и Pfizer. Она одобрена и ВОЗ, и ЕМА (европейским регулятором – ред.). Эффективность вакцины составляет более 90% против всех случаев коронавируса с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Читайте также: Вакцины против COVID-19. Регуляторы США и ЕС обновили статистику возможных опасных побочек

Дарья Мостовая
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Виктор Ляшко фото вакцинация вакцина коронавирус Moderna
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