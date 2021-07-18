В Украину прибыла вакцина Moderna: прививать будут организованные коллективы – Ляшко
Сегодня в Украину прибыла партия американской вакцины от коронавируса Moderna в рамках программы COVAX – 2 млн доз. Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Он отметил, что вакцина из этой партии предназначена для вакцинации "организованных коллективов и профессиональных групп с предыдущих этапов вакцинации". Развозку Moderna по регионам обещают начать уже сегодня, чтобы к среде вакцина была в каждой области.
Ляшко подчеркнул, что полный курс вакцинации американским препаратом составляет введение двух доз с промежутком в 28 дней. После этого привитые смогут получить международное сертификат о проведении вакцинации.
- 17 мая 2021 года глава США Байден сообщил, что США поделятся с другими странами 80 млн доз вакцины от коронавируса.
- 3 июня посольство США в Киеве заявило, что Украина получит прививки одной из первых.
- 17 июля в Белом доме сказали, что отправили в Украину 2 млн доз Moderna.
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