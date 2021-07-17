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Обещание Байдена. США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 07:38
Обещание Байдена. США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna – Reuters - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

США отправили в Украину 2 млн доз вакцины против коронавируса от американской компании Moderna. Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

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2 млн доз вакцины Moderna Украине США направили через глобальную инициативу COVAX, пишут в агентстве. В ее рамках более богатые страны делятся прививками с развивающимися.

Также отмечается, что эти вакцины являются частью обещания президента США Джо Байдена делиться вакцинами с другими странами напрямую или через COVAX.

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СПРАВКА. Moderna относится к типу мРНК-вакцин от COVID-19 – как и Pfizer. Она одобрена и ВОЗ, и Европейским Союзом. Эффективность вакцины составляет >90% против всех случаев COVID-19 с симптомами и >95% против тяжелого течения болезни.

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Марк Сировой
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Виктор Ляшко вакцина джо байден коронавирус COVID-19 Moderna COVAX
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