До конца лета Украина должна получить 13 млн доз вакцины против коронавируса – Шмыгаль

До конца лета Украина ожидает поставки 13 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль обещает, что в ходе начавшегося сегодня, 21 июля 2021 года пятого этапа вакцинации, все категории граждан в Украине смогут получить вакцину, независимо от возраста и профессии.

Почти 2,8 млн человек в Украине сделали первую прививку от COVID-19, 1,5 млн завершили курс вакцинации, отметил Шмыгаль.

У Украины есть договоренности о поставках 13 млн доз вакцины до конца лета, заявил премьер.

18 июля в Украину прибыла партия из $2 млн доз вакцины производства Moderna.

В Украине отменили запись на вакцинацию через приложение Дія, поскольку вакцинация стала доступной для всех.

Денис Юдин

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