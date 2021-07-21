До конца лета Украина должна получить 13 млн доз вакцины против коронавируса – Шмыгаль
21.07.2021, 14:50
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
До конца лета Украина ожидает поставки 13 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Шмыгаль обещает, что в ходе начавшегося сегодня, 21 июля 2021 года пятого этапа вакцинации, все категории граждан в Украине смогут получить вакцину, независимо от возраста и профессии.
Почти 2,8 млн человек в Украине сделали первую прививку от COVID-19, 1,5 млн завершили курс вакцинации, отметил Шмыгаль.
У Украины есть договоренности о поставках 13 млн доз вакцины до конца лета, заявил премьер.
- 18 июля в Украину прибыла партия из $2 млн доз вакцины производства Moderna.
- В Украине отменили запись на вакцинацию через приложение Дія, поскольку вакцинация стала доступной для всех.
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