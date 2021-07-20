В Украине отменили запись на вакцинацию через приложения Дія

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение Дія. Об этом сообщается в Telegram-канале Дія.

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Отмечается, что регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно, так как начинается пятый этап вакцинации. На нем привиться от COVID-19 могут все желающие – независимо от возраста и других факторов.

За все время через Дію записались на вакцинацию 698 000 человек, 40% из них уже получили прививки, говорится в сообщении.

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Марк Сировой

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