В Украине отменили запись на вакцинацию через приложения Дія
20.07.2021, 11:57
Фото - Дія, Facebook
В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение Дія. Об этом сообщается в Telegram-канале Дія.
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Отмечается, что регистрироваться на вакцинацию в Дії больше не нужно, так как начинается пятый этап вакцинации. На нем привиться от COVID-19 могут все желающие – независимо от возраста и других факторов.
За все время через Дію записались на вакцинацию 698 000 человек, 40% из них уже получили прививки, говорится в сообщении.
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- Сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 21 июля в Украине начинается пятый этап вакцинации от коронавируса. Все желающие взрослые (18+) могут вакцинироваться в ближайшем прививочном пункте, пункте массовой вакцинации или как организованный коллектив.
- В Украине сделали более 4 млн прививок от коронавируса, больше всего кололи вакцину Pfizer.
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