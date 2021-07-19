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В Украине сделали 4 млн прививок от коронавируса. Чаще всего кололи вакцину Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2021, 18:58
В Украине сделали 4 млн прививок от коронавируса. Чаще всего кололи вакцину Pfizer - Фото
Медик набирает в шприц вакцину Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

По состоянию на 19 июля 2021-го суммарное количество прививок от коронавируса в Украине достигло отметки в 4 млн. Об этом сообщает пресс-служба государственного экспертного центра Министерства здравоохранения.

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По данным центра, больше всего в Украине вакцинировались препаратом Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – всего было сделано 1 443 817 прививок. На втором месте – CoronaVac (1 265 087 прививок), на третьем – AstraZeneca (852 620), а меньше всего в Украине прививались вакциной Covishield (499 720).

В процентном соотношении нынешняя разбивка по вакцинам в Украине выглядит так:

- Comirnaty – 35,5%;

- CoronaVac – 31,15%;

- AstraZeneca – 20,99%;

- Covishield – 12,36%.

Обе дозы вакцины получили уже 1 431 127 человек, а одну прививку сделали 2 667 521 украинцев.

Минздрав также сообщает, что процент побочных реакций от всего количества использованных доз составляет менее 1%, и почти 95% из них были предсказуемыми. Среди возможных клинических проявлений после прививки – повышение температуры, озноб, утомляемость и гриппоподобное состояние.

В министерстве сообщили о случаях побочных реакций в зависимости от препарата, пола и возраста:

- Covishield – чаще всего неблагоприятные проявления после иммунизации (НППИ) были у женщин 31-45 лет и мужчин 46-60 лет;

- AstraZeneca – у женщин и мужчин в возрасте от 61 до 72 лет;

- CoronaVac – у женщин от 31 до 60 и у мужчин от  61 до 72;

- Comirnaty – у женщин и мужчин от 46 до 60.

Читайте также: В Украину прибыла вакцина Moderna: прививать будут организованные коллективы – Ляшко

Оксана Житнюк
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вакцинация коронавирус Pfizer AstraZeneca CoronaVac COVISHIELD
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