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Медицина | В США хотят давать дополнительную дозу вакцины – но не всем. Израиль уже это делает

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 09:49
В США хотят давать дополнительную дозу вакцины – но не всем. Израиль уже это делает - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

В США, возможно, будут усиливать защиту людей с ослабленной иммунной системой от коронавируса за счет бустерной (дополнительной) дозы вакцины. Об этом со ссылкой на данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний пишет Reuters.

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Вчера советники CDC рассмотрели данные, свидетельствующие о том, что бустерная доза может усилить иммунитет таких людей. Исследования показали, что после "классической" схемы вакцинации уровень антител против коронавируса у них ниже, чем у здоровых.

О результатах совещания пока не сообщалось. Рекомендации и решение о бустерных дозах будет приниматься позднее.

СПРАВКА. Около 2,7% взрослых в США живут с ослабленной иммунной системой (данные за 2013 год). В эту группу входят люди с ВИЧ/СПИД, онкологическими заболеваниями, люди с трансплантатами органов, аутоиммунными заболеваниями, которые принимают лекарства для подавления иммунитета. Эти люди подвержены повышенному риску получить тяжелый COVID-19 и умереть от него.

В доступных на сегодня небольших исследованиях краткосрочные побочные эффекты от третьей дозы мРНК-вакцин (Spikevax от Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech) были примерно такими же, как и после первой и второй доз.

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Между тем, пока в США решают – давать или нет третью дозу этим уязвимым группам, Израиль на прошлой неделе уже начал это делать. Третья доза Comirnaty там положена людям с ослабленным иммунитетом, включая тех, кто перенес пересадку сердца, легких, почек или печени, а также онкобольным на химиотерапии.

А пока СDC призывает людей с ослабленной "иммункой" принимать особые меры предосторожности, даже если они полностью вакцинированы против COVID-19. Таким людям требуется больше времени, чтобы избавиться от коронавируса при болезни.

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Более того, ученые считают, что инфекция у них может приводить к появлению новых, более заразных и/или вирулентных вариантов и штаммов вируса. Дело в том, что их иммунитет не может быстро победить инфекцию – и в организме фактически идет естественный отбор: преимущество получают более стойкие к воздействию ослабленного иммунитета варианты вируса.

Если такой вариант вируса передается кому-то рядом с таким больным – может начаться новая вспышка инфекции, более "приспособленной" к людям. Так, возможно, появились альфа, бета, гамма, дельта – и прочие штаммы.

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Евгений Пилипенко
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