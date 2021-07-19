CoronaVac в Колумбии. Местный Минздрав: уровень смертности среди привитых – менее 0,1%
Уровень смертности от коронавируса среди граждан Колумбии всех возрастов, которые прошли полный курс иммунизации одобренной ВОЗ вакциной CoronаVac от Sinovac Biotech, – менее 0,1%. Такие данные со ссылкой на Минздрав страны приводит бразильский биомедицинский центр Институт Бутантан, который производит этот китайский биопрепарат по лицензии.
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Данные отчета, на который ссылаются производители вакцины, охватывает период с начала вакцинации в стране 20 феврале по 14 июня.
После двух доз среди людей старше 80 лет зарегистрирован уровень смертности от COVID-19 на уровне 0,082%, среди людей от 70 до 79 лет – 0,033%, от 60 до 69 лет – 0,03%. В группах привитых от 20 до 59 лет не зафиксировано ковид-смертей.
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На 17 июля в Колумбии с более 50 млн населения завершили курс вакцинации четырьмя вакцинами (от Sinovac, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и Janssen) >10 млн граждан. В Украине на те же даты привито двумя дозами менее 1,4 млн граждан.
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