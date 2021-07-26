Интервал не менее шести недель между двумя дозами вакцины Comirnaty (Pfizer-BioNTech) увеличивает концентрацию нейтрализующих коронавирус антител. К такому выводу пришли британские ученые в исследовании PITCH, финансируемом Минздравом Англии.

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В начале 2021 года для ускорения охвата населения хотя бы одной дозой Британия первой приняла решение увеличить интервал. Ранее это касалось только Oxford-AstraZeneca. Теперь есть надежные данные и по Pfizer, добавили авторы.

На иммунных реакциях 503 медиков (у 223 из них ранее был COVID-19) изучалось, как уровни антител и Т-клеток иммунитета изменяются с течением времени после короткого (3-4 недели, в среднем 24 дня) или большого (6–14 недель, в среднем 70 дней) интервала между дозами.

Обнаружено, что после второй дозы концентрация нейтрализующих антител была выше после интервала 6-14 недель, чем после первоначально рекомендованной создателями вакцины 3-4-недельной схемы. С учетом дельта-штамма коронавируса отмечено, что хотя хорошие уровни антител были и после "короткого" интервала, их уровни были в 2,3 раза выше при "большом".

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Главный исследователь PITCH Сюзанна Дуанчи из Оксфордского университета заявила, что восьминедельный интервал – золотая середина, так как чем он больше, тем выше риски заразиться и заболеть, ведь одна доза не дает "нормальной" защиты. Она добавила, что Comirnaty "очень хороша независимо от того, какой режим: и короткий, и длинный дают хорошие антитела и Т-клетки".

Изучение темы также показало, что спустя четыре недели после первой дозы "было заметно снижение уровня нейтрализующих антител, но при этом наблюдался устойчивый Т-клеточный ответ на S-белок".

Ученые добавили, что более длительный интервал дает в 1,6 раза меньше Т-клеток, но среди них становится больше Т-хелперов – клеток долговременной памяти, которые способствуют длительной иммунной памяти о вирусе и выработке антител против него.

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Независимо от режима дозирования, уровни антител и Т-клеток значительно различались от человека к человеку, что может зависеть от генетических различий, состояний здоровья, прошлых "встреч" с коронавирусом или другими вирусами.

Евгений Пилипенко

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