Коронавирус. В Украине сделали более 9 млн прививок – какие вакцины кололи больше всего
В Украине сделали более 9 млн прививок от COVID-19. Чаще всего от коронавируса иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac, Moderna, передает пресс-служба Минздрава.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко планировал до конца лета достичь отметки в 10 млн прививок, однако на утро 31 августа в Украине сделали 9 082 122 прививки от коронавируса. Хотя бы одну дозу вакцины получили 5 359 417 человек, две – 3 722 707.
Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 1 808 732 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 1 488 668;
Spikevax (Moderna) – 1 077 549;
AstraZeneca/Oxford – 479 029;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 18 252.
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 150 482 человека: первую дозу получили 50 690 украинцев, вторую – 99 792. Использовались такие вакцины:
Spikevax (Moderna) – 52 284;
Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 46 720;
CoronaVac (Sinovac) – 37 442;
AstraZeneca/Oxford – 14 036.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna. Сейчас ею делают лишь вторые прививки, а в сентябре новой партии не ожидается.
- В то же время Минздрав рассчитывает получить 28 млн доз вакцин от коронавируса до конца года. На прошлых выходных Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
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