UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине сделали более 9 млн прививок – какие вакцины кололи больше всего

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 09:29
Коронавирус. В Украине сделали более 9 млн прививок – какие вакцины кололи больше всего - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Украине сделали более 9 млн прививок от COVID-19. Чаще всего от коронавируса иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac, Moderna, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр здравоохранения Виктор Ляшко планировал до конца лета достичь отметки в 10 млн прививок, однако на утро 31 августа в Украине сделали 9 082 122 прививки от коронавируса. Хотя бы одну дозу вакцины получили 5 359 417 человек, две – 3 722 707.

Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 1 808 732 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 488 668;

Spikevax (Moderna) – 1 077 549;

AstraZeneca/Oxford – 479 029;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 18 252.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 150 482 человека: первую дозу получили 50 690 украинцев, вторую – 99 792. Использовались такие вакцины: 

Spikevax (Moderna) – 52 284;

Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 46 720;

CoronaVac (Sinovac) – 37 442;

AstraZeneca/Oxford – 14 036.

Читайте также: Украина хочет расторгнуть контракты на поставку Novavax и Covishield из Индии – Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer Moderna AstraZeneca CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 