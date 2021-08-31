Коронавирус. В Украине сделали более 9 млн прививок – какие вакцины кололи больше всего

В Украине сделали более 9 млн прививок от COVID-19. Чаще всего от коронавируса иммунизировали вакцинами от компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac, Moderna, передает пресс-служба Минздрава.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко планировал до конца лета достичь отметки в 10 млн прививок, однако на утро 31 августа в Украине сделали 9 082 122 прививки от коронавируса. Хотя бы одну дозу вакцины получили 5 359 417 человек, две – 3 722 707.

Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 1 808 732 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 488 668;

Spikevax (Moderna) – 1 077 549;

AstraZeneca/Oxford – 479 029;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 18 252.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 150 482 человека: первую дозу получили 50 690 украинцев, вторую – 99 792. Использовались такие вакцины:

Spikevax (Moderna) – 52 284;

Comirnaty (Pizer/BioNTech) – 46 720;

CoronaVac (Sinovac) – 37 442;

AstraZeneca/Oxford – 14 036.

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Марк Сировой

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