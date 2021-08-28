Украина хочет разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield из Индии – Ляшко
Украина намерена разорвать контракт на поставку вакцин от коронавируса Novavax и Covishield, которые производит Serum Institute в Индии. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко.
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"Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", – сказал он.
Ляшко отметил, что Украина давала предоплату по вакцинам. Однако Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, так нигде и не зарегистрирована, включительно с Всемирной организацией здравоохранения.
Также Serum Institute до сих пор не выполнил договоренности по Covishield, которого должны были поставить 1,5 млн доз, говорит министр.
"Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute, – ред.), приезжал собственник в Украину, обещал президенту и не выполнил", – сказал Ляшко.
Ляшко также сказал, что Украина законтрактовалась вакцинами от коронавируса и спокойно закрывает национальную потребность в них.
- В феврале Украина получила 500 000 доз Covishield – разработанной AstraZeneca/Oxford вакцины, которую производят в Индии. На тот момент глава Минздрава Максим Степанов ожидал поставки 1,5 млн доз Covishield до конца марта, однако Индия приостановила экспорт вакцин из-за вспышки коронавируса в этой стране.
- Также при Степанове Украина заказала 15 млн доз вакцины, которую разработала американская компания Novavax. По данным исследований компании, она эффективна на 90% от COVID-19.
- Сейчас в Украине используют вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Sinovac, Johnshon & Johnson. Вчера был рекорд по вакцинации от коронавируса за сутки.
- По данным Минздрава, вакцина Moderna осталась лишь для вторых доз. Новой партии Moderna в сентябре не будет, однако МОЗ ожидает поставку в Украину 28 млн доз вакцин до конца года.
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