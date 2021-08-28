UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина хочет разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield из Индии – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 13:53
Украина хочет разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield из Индии – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (фото - пресс-служба Минздрава)

Украина намерена разорвать контракт на поставку вакцин от коронавируса Novavax и Covishield, которые производит Serum Institute в Индии. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", – сказал он.

Ляшко отметил, что Украина давала предоплату по вакцинам. Однако Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, так нигде и не зарегистрирована, включительно с Всемирной организацией здравоохранения.

Также Serum Institute до сих пор не выполнил договоренности по Covishield, которого должны были поставить 1,5 млн доз, говорит министр.

"Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute, – ред.), приезжал собственник в Украину, обещал президенту и не выполнил", – сказал Ляшко.

Ляшко также сказал, что Украина законтрактовалась вакцинами от коронавируса и спокойно закрывает национальную потребность в них.

Читайте также: Коронавирус. Минздрав планирует проводить ревакцинацию через год

Марк Сировой, Ірина Андрейців
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцина контракт коронавирус COVID-19 Novavax COVISHIELD Serum Institute
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 