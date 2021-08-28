Украина хочет разорвать контракты на поставку вакцин Novavax и Covishield из Индии – Ляшко

Украина намерена разорвать контракт на поставку вакцин от коронавируса Novavax и Covishield, которые производит Serum Institute в Индии. Об этом сообщил на встрече с журналистами глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"Принимается политическое решение, будем разрывать контракт с Serum Institute of India", – сказал он.

Ляшко отметил, что Украина давала предоплату по вакцинам. Однако Novavax, которой должно было приехать 10 млн доз, так нигде и не зарегистрирована, включительно с Всемирной организацией здравоохранения.

Также Serum Institute до сих пор не выполнил договоренности по Covishield, которого должны были поставить 1,5 млн доз, говорит министр.

"Я несколько раз встречался онлайн с ними (представителями Serum Institute, – ред.), приезжал собственник в Украину, обещал президенту и не выполнил", – сказал Ляшко.

Ляшко также сказал, что Украина законтрактовалась вакцинами от коронавируса и спокойно закрывает национальную потребность в них.

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Марк Сировой , Ірина Андрейців

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