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Коронавирус. Минздрав планирует проводить ревакцинацию через год

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 12:50
Коронавирус. Минздрав планирует проводить ревакцинацию через год - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Минздрав предполагает проводить дополнительную вакцинацию от коронавируса через год после основного курса. Об этом в интервью BBC заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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Кузин подчеркнул, что по поводу ревакцинации от COVID-19 идет много дискуссий. По его словам, нет достоверных статей в научных журналах и официальных позиций международных организаций, что бустерная доза вакцины рекомендована или обязательна, есть только заявления некоторых фармкомпаний, что ревакцинация вызывает больший иммунный ответ.

"То есть мы пока не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год", – заявил Кузин.

Он отметил, что при ревакцинации вакцину можно будет менять, но рекомендаций еще нет. По его прогнозу, новые данные об эффективности бустерной дозы появятся в конце сентября.

Денис Юдин
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минздрав вакцинация коронавирус Игорь Кузин бустер ревакцинация
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