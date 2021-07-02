Повторная вакцинация от коронавируса: в Минздраве рассказали, какие варианты рассматривают
02.07.2021, 16:57
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)
Министерство здравоохранения выбирает стратегию повторной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
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По словам Кузина, есть две стратегии повторной вакцинации: бустерная, когда третья доза вводится через шесть месяцев после первых двух, и другая, когда третью дозу вводят через год.
Финального решения для Украины пока нет, рассматриваются оба сценария, заявил Кузин.
- В июле Минздрав ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от COVID-19.
- США обещали Украине два миллиона доз вакцины Spikevax в июле.
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