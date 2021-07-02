Повторная вакцинация от коронавируса: в Минздраве рассказали, какие варианты рассматривают

Министерство здравоохранения выбирает стратегию повторной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кузина, есть две стратегии повторной вакцинации: бустерная, когда третья доза вводится через шесть месяцев после первых двух, и другая, когда третью дозу вводят через год.

Финального решения для Украины пока нет, рассматриваются оба сценария, заявил Кузин.

Читайте также: Миокардит после Pfizer и Moderna. "Чаще, чем ожидалось", но все равно очень редко – JAMA

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.