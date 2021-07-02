UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Повторная вакцинация от коронавируса: в Минздраве рассказали, какие варианты рассматривают

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 16:57
Повторная вакцинация от коронавируса: в Минздраве рассказали, какие варианты рассматривают - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Министерство здравоохранения выбирает стратегию повторной вакцинации от коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кузина, есть две стратегии повторной вакцинации: бустерная, когда третья доза вводится через шесть месяцев после первых двух, и другая, когда третью дозу вводят через год.

Финального решения для Украины пока нет, рассматриваются оба сценария, заявил Кузин.

Читайте также: Миокардит после Pfizer и Moderna. "Чаще, чем ожидалось", но все равно очень редко – JAMA

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация коронавирус Игорь Кузин COVID-19 ревакцинация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 