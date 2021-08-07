Коронавирус. В Чили усилят вакцинацию CoronaVac дополнительной дозой AstraZeneca

В Чили будут делать бустерную прививку тем, кто уже вакцинирован от COVID-19 двумя дозами CoronaVac, из-за относительной потери эффективности через несколько месяцев. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера, сообщает Reuters.

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С февраля 2021 года в Чили вакцинировано более 60% населения, большинство – вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

"Мы решили усилить вакцинацию тех, кто уже получил обе дозы вакцины Sinovac", – заявил Пиньера в телеобращении.

Дополнительную вакцинацию будут проводить препаратом производства AstraZeneca. Она начнется 11 августа, сначала – для граждан старше 55 лет, закончивших вакцинацию до 31 марта.

По данным, опубликованным правительством Чили, эффективность CoronaVac в предотвращении течения COVID-19 с симптомами упала с 67% при измерении в период с февраля по апрель до 58,5% при повторном измерении в начале июля.

По проведенному весной 2021 года в Чили исследованию, CoronaVac эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и смерти от инфекции.

2 июля главный санврач Игорь Кузин заявил, что Минздрав выбирает стратегию ревакцинации.

Исследование в Китае показало, что антитела после CoronaVac значительно снижаются в течение полугода после второй дозы, но третья доза их резко наращивает.

Денис Юдин

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