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Коронавирус. В Чили усилят вакцинацию CoronaVac дополнительной дозой AstraZeneca

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 12:52
Коронавирус. В Чили усилят вакцинацию CoronaVac дополнительной дозой AstraZeneca - Фото
Вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech (фото — LIGA.net)

В Чили будут делать бустерную прививку тем, кто уже вакцинирован от COVID-19 двумя дозами CoronaVac, из-за относительной потери эффективности через несколько месяцев. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера, сообщает Reuters.

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С февраля 2021 года в Чили вакцинировано более 60% населения, большинство – вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

"Мы решили усилить вакцинацию тех, кто уже получил обе дозы вакцины Sinovac", – заявил Пиньера в телеобращении.

Дополнительную вакцинацию будут проводить препаратом производства AstraZeneca. Она начнется 11 августа, сначала – для граждан старше 55 лет, закончивших вакцинацию до 31 марта.

По данным, опубликованным правительством Чили, эффективность CoronaVac в предотвращении течения COVID-19 с симптомами упала с 67% при измерении в период с февраля по апрель до 58,5% при повторном измерении в начале июля.

Денис Юдин
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вакцинация чили коронавирус COVID-19 AstraZeneca CoronaVac Oxford-AstraZeneca ревакцинация
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