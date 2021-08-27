UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации – больше всего кололи Moderna

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 09:29
Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации – больше всего кололи Moderna - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами от компаний Moderna, Pfizer и Sinovac, сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в Украине вакцинировали 173 435 человек: 55 908 из них получили первую дозу прививки от COVID-19, вторую дозу вкололи 117 527 украинцам.

Использовались такие вакцины от коронавируса:

Spikevax (Moderna) – 63 883 прививки за сутки;

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 53 369;

CoronaVac (Sinovac) – 42 199;

AstraZeneca/Oxford – 12 693;

Janssen (Johnson and Johnson) – 1291.

С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 5 208 198 человек, двумя –  3 427 847.

Читайте также: В Британии сравнили защиту от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Что еще узнали о вакцинах

Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 740 391 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 441 227;

Spikevax (Moderna) – 1 073 264;

Covishield (произведенная Serum Insitute в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

AstraZeneca/Oxford – 447 879;

Janssen (Johnson and Johnson) – 18 252.

Читайте также: Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer Moderna CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 