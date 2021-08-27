Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации – больше всего кололи Moderna

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами от компаний Moderna, Pfizer и Sinovac, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине вакцинировали 173 435 человек: 55 908 из них получили первую дозу прививки от COVID-19, вторую дозу вкололи 117 527 украинцам.

Использовались такие вакцины от коронавируса:

Spikevax (Moderna) – 63 883 прививки за сутки;

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 53 369;

CoronaVac (Sinovac) – 42 199;

AstraZeneca/Oxford – 12 693;

Janssen (Johnson and Johnson) – 1291.

С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 5 208 198 человек, двумя – 3 427 847.

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Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 740 391 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 1 441 227;

Spikevax (Moderna) – 1 073 264;

Covishield (произведенная Serum Insitute в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

AstraZeneca/Oxford – 447 879;

Janssen (Johnson and Johnson) – 18 252.

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Марк Сировой

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