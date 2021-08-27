Коронавирус. В Украине новый рекорд по вакцинации – больше всего кололи Moderna
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное число людей. Чаще всего от COVID-19 прививали вакцинами от компаний Moderna, Pfizer и Sinovac, сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине вакцинировали 173 435 человек: 55 908 из них получили первую дозу прививки от COVID-19, вторую дозу вкололи 117 527 украинцам.
Использовались такие вакцины от коронавируса:
Spikevax (Moderna) – 63 883 прививки за сутки;
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 53 369;
CoronaVac (Sinovac) – 42 199;
AstraZeneca/Oxford – 12 693;
Janssen (Johnson and Johnson) – 1291.
С начала кампании иммунизации в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 5 208 198 человек, двумя – 3 427 847.
Читайте также: В Британии сравнили защиту от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Что еще узнали о вакцинах
Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 1 740 391 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 1 441 227;
Spikevax (Moderna) – 1 073 264;
Covishield (произведенная Serum Insitute в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
AstraZeneca/Oxford – 447 879;
Janssen (Johnson and Johnson) – 18 252.
- 21 августа в приложении Дія появились COVID-сертификаты: внутренний (для использования в Украине) и международный (для использования за границей). Украинские сертификаты признаны в ЕС.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в случае локдауна вакцинированные украинцы будут иметь преимущества – например, смогут ходить в кино с COVID-сертификатом.
- 26 августа в Киеве достигли отметки в полмиллиона вакцинированных от коронавируса двумя дозами.
- По состоянию на 26 августа в Украине вакцина Moderna осталась лишь для второй дозы. В сентябре она не приедет.
Читайте также: Эффективность вакцины Pfizer может снижаться быстрее, чем AstraZeneca: оксфордские ученые
Комментарии