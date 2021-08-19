В Британии сравнили защиту от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Что еще узнали о вакцинах

Вакцины Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от заражения дельта-штаммом коронавируса, но их эффективность уменьшилась по сравнению с защитой от альфы. Об этом пишет пресс-служба Оксфордского университета, где провели масштабное исследования в условиях доминирования дельты.

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В исследованиях сравнивали защиту от заражения до и после 17 мая 2021 года, когда дельта стал основным штаммом в Британии. Ученые проанализировали почти 2,6 млн ПЦР-тестов у более чем 384 000 участников от 18 лет и старше с 1 декабря по 16 мая, и свыше 810 000 тестов от почти 360 000 человек с 17 мая по 1 августа.

Две дозы любой из этих вакцин по-прежнему обеспечивали, по крайней мере ту же защиту, что и ранее перенесенный COVID-19. А люди, которые привились после этой болезни, получили даже большую защиту, чем привитые, но не болевшие.

Однако пиковая концентрация вируса у вакцинированных, которые все же заболели, при дельте была аналогична таковой у непривитых. В случае с альфой пиковые уровни у инфицированных после вакцинации были намного ниже.

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Еще несколько выводов исследования:

→ У одной дозы вакцины Moderna такая же или большая эффективность против дельты, как у одной дозы других вакцин;

→ Две дозы Pfizer имеют более высокую начальную эффективность против заражения, но эта эффективность снижается быстрее по сравнению с двумя дозами AstraZeneca;

→ Через четыре-пять месяцев эффективность этих двух вакцин аналогична, но исследователи говорят, что нужно изучить защиту на большей дистанции;

→ Интервал между дозами не влияет на эффективность предотвращения заражений, но молодые люди имеют даже большую защиту от вакцинации, чем люди старшего возраста.

"Тот факт, что мы не наблюдали никакого эффекта от интервала между дозами, и более высокая эффективность двух доз, а не одной, поддерживает решение сократить интервал (для AstraZeneca, – ред.) до восьми недель", – сказал д-р Коэн Поуэлс из Оксфордского университета.

Между тем, с осени в США всем вакцинированным от коронавируса предложат третью дозу. ВОЗ раскритиковала такое решение.

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Евгений Пилипенко

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