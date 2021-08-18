"Это общее благо и забота". Папа римский призвал миллиарды людей вакцинироваться от ковида

Вакцинированный от коронавируса еще в марте и заявивший, что "это было также этическое обязательство", папа римский Франциск призвал людей последловать его примеру. Обращение главы католического мира выложил на испанском языке YouTube-канал некоммерческой американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative из США.

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По состоянию на конец лета 2021 года такие вакцины широко доступны в основном в более богатых странах, однако недоверие и нерешительность людей из-за относительно недавно разработанных препаратов привели к тому, что многие отказываются прививаться. Это делает их особенно уязвимыми, а при распространении дельта-штамма, других более заразных и, возможно, вирулентных вариантов, – и подавно.

"Благодаря Божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать сообща", – подчеркнул Франциск.

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По словам папы, вакцинация – это "простой, но основательный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых".

"Я молюсь, чтобы каждый внес свой маленький вклад, сделал собственный маленький жест любви", – сказал он в видеообращении.

Между тем, беднейшие из стран по-прежнему не имеют достаточного количества доз, чтобы уберечь население.

Эпидемиологи утверждают: если вирусу позволить циркулировать в больших популяциях невакцинированных, будут появляться все новые и новые штаммы, которые могут стать более опасными.

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Евгений Пилипенко

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