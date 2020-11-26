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Из церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Папе, меньше всего – патриарху Кириллу

26.11.2020, 12:46
Из церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Папе, меньше всего – патриарху Кириллу - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Среди церковных лидеров наибольшее доверие у украинцев вызывает Папа Римский Франциск, на втором месте – предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний. Наибольшее недоверие вызывает глава РПЦ патриарх Кирилл. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

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В опросе спрашивали о доверии и недоверии семи иерархам:

Папа Римский Франциск – доверяют 45,4%, не доверяют 14,1%;

Митрополит Епифаний – доверяют 44,3%, не доверяют 15,8%;

Вселенский патриарх Варфоломей – доверяют 32,1%, не доверяют 15,7%;

Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий (УПЦ МП) – доверяют 31,9%, не доверяют 26%;

Архиепископ Киево-Галицкий Святослав (УГКЦ) – доверяют 29,3%, не доверяют 16,3%;

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет – доверяют 29,3%, не доверяют 25,1%;

Патриарх Московский и всей Руси Кирилл (РПЦ МП) – доверяют 15%, не доверяют 44,7%.

Опрос проводился с 1 по 8 октября по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2020 человек возрастом от 18 лет. Погрешность не более 2,3%. Опрос проведен при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

  • По опросу КМИС, в июле из крупнейших церквей лучше всего украинцы относились к ПЦУ.
  • По опросу Центра Разумкова, 43% православных Украины назвали себя "просто православными", прихожанами ПЦУ – 32,2%

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Денис Юдин
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