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Папа римский о штурме Капитолия: Я был поражен – эти люди же выросли в условиях демократии

11.01.2021, 08:52
Папа римский о штурме Капитолия: Я был поражен – эти люди же выросли в условиях демократии - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Штурмовавшие американский Капитолий люди "идут против общества, демократии и общего блага". Так считает папа римский Франциск: свое мнение о событиях 6 января на Капитолийском холме в столице США он изложил итальянскому каналу Canale 5, пишет Радио Свобода.

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Выступающие против демократии заслуживают осуждения, кем бы они ни были, считает глава Католической церкви.

"Я был поражен, потому что эти люди выросли в условиях демократии", – сказал понтифик.

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СПРАВКА. 6 января 2021-го сторонники действующего президента США Трампа у Капитолия, где шел церемониальный подсчет голосов выборщиков, сломали барьеры и ворвались в здание. Трамп призвал их к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. Погибли пять человек, десятки арестованы. 8 января Минюст США выдвинул обвинения 13 лицам. Трампа забанили в Twitter, Facebook и Instagram минимум до инаугурации избранного президента США Джо Байдена: Конгресс официально утвердил его победу на выборах. Байден взял и Сенат: теперь страна будет под полным контролем Демпартии.

Комментируя штурм правительственного здания в Вашингтоне, Франциск подчеркнул, что от насилия не застрахована ни одна страна, и оно может вспыхнуть где угодно. Сейчас важно понять, резюмировал папа римский, что именно пошло не так и сделать выводы из этого.

  • Инаугурационный комитет призвал американцев не ехать на инаугурацию из-за карантинных ограничений.

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Евгений Пилипенко
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