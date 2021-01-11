Папа римский о штурме Капитолия: Я был поражен – эти люди же выросли в условиях демократии

Штурмовавшие американский Капитолий люди "идут против общества, демократии и общего блага". Так считает папа римский Франциск: свое мнение о событиях 6 января на Капитолийском холме в столице США он изложил итальянскому каналу Canale 5, пишет Радио Свобода.

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Выступающие против демократии заслуживают осуждения, кем бы они ни были, считает глава Католической церкви.

"Я был поражен, потому что эти люди выросли в условиях демократии", – сказал понтифик.

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Комментируя штурм правительственного здания в Вашингтоне, Франциск подчеркнул, что от насилия не застрахована ни одна страна, и оно может вспыхнуть где угодно. Сейчас важно понять, резюмировал папа римский, что именно пошло не так и сделать выводы из этого.

Инаугурационный комитет призвал американцев не ехать на инаугурацию из-за карантинных ограничений.

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Евгений Пилипенко

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