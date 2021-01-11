Папа римский о штурме Капитолия: Я был поражен – эти люди же выросли в условиях демократии
Штурмовавшие американский Капитолий люди "идут против общества, демократии и общего блага". Так считает папа римский Франциск: свое мнение о событиях 6 января на Капитолийском холме в столице США он изложил итальянскому каналу Canale 5, пишет Радио Свобода.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Выступающие против демократии заслуживают осуждения, кем бы они ни были, считает глава Католической церкви.
"Я был поражен, потому что эти люди выросли в условиях демократии", – сказал понтифик.
Читайте также: Папа римский: Удовольствие от секса и еды – божественно
Комментируя штурм правительственного здания в Вашингтоне, Франциск подчеркнул, что от насилия не застрахована ни одна страна, и оно может вспыхнуть где угодно. Сейчас важно понять, резюмировал папа римский, что именно пошло не так и сделать выводы из этого.
- Инаугурационный комитет призвал американцев не ехать на инаугурацию из-за карантинных ограничений.
- В сентябре 2020-го папа римский поддержал ЛГБТ-подростков: "Бог любит всех своих детей", а также призвал признать за гомосексуалистами право на семью.
- В ноябре Франциск заявил, что люди, которые протестуют из-за масок и других введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, думают только о себе.
- Из церковных лидеров украинцы больше всего доверяют папе римскому, меньше всего – патриарху РПЦ: данные Центра Разумкова за октябрь-2020.
Читайте также: "Думают не о больных людях, а о развлечениях". Папа осудил путешествия во время пандемии
Комментарии