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Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум до инаугурации Байдена – Цукерберг

07.01.2021, 19:50
Трампа заблокировали в Facebook и Instagram как минимум до инаугурации Байдена – Цукерберг - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы по меньшей мере на две недели. Об этом заявил сооснователь и руководитель Facebook Марк Цукерберг.

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Цукерберг подчеркнул, что ранее компания позволяла Трампу использовать ее соцсети, поскольку стремилась предоставить обществу максимально широкий доступ к политическим высказываниям. Но после захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января, контекст "фундаментально изменился", заявил Цукерберг.

По мнению Цукерберга, Трамп использует Facebook для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства.

Риск позволить Трампу использовать сервис компании в период до вступления Джо Байдена в должность президента слишком велик, считает Цукерберг. Поэтому его аккаунты в Facebook и Instagram заблокированы навсегда, или, по меньшей мере, на следующие две недели, "пока мирный транзит власти не завершится".

Денис Юдин
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