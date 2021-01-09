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Беспрецедентно | Онлайн-финал Трампа: Twitter навсегда заблокировал его личный аккаунт

09.01.2021, 03:14
Онлайн-финал Трампа: Twitter навсегда заблокировал его личный аккаунт - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Twitter навсегда заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа: в компании считают, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны главы Белого дома. Об этом беспрецедентном решении сообщили в блоге Twitter Safety.

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Там уточнили, что решение принято "после тщательного изучения недавних твитов учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них".

В последних своих твитах Трамп называл "патриотами" людей, которые ворвались в помещения Капитолия. В Twitter считают, что эти сообщения Трампа, "вероятно, вдохновят других на повторение актов насилия, имевших место 6 января 2021 года, и что существует множество индикаторов того, что они (эти твиты) воспринимаются и понимаются как поощрение к этому".

После этого штурма Twitter заблокировал Трампа на 12 часов: это было своего рода "последним предупреждением". После выборов президента США в ноябре компания стала помечать некоторые твиты главы Белого дома как дезинформирующие или со "спорным содержанием".

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"В контексте ужасных событий на этой неделе мы дали понять 6 января, что дополнительные нарушения правил Twitter потенциально могут привести именно к такому образу действий (сторонников Трампа, – ред.)", – добавили в компании.

Там разъяснили, что аккаунты для топ-чиновников "существуют для того, чтобы общественность могла напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров".

"Однако еще несколько лет назад мы ясно дали понять, что эти учетные записи не выходят за рамки наших правил всецело, и они не могут использовать Twitter, среди прочего, для подстрекательства к насилию", – подчеркнули в компании и привели полный анализ ситуации, которая привела к блокировке аккаунта Трампа.

В Twitter сообщили CBS News, что правительственный аккаунт президента США @POTUS и Белого дома @WhiteHouse пока не будут блокировать, "но их использование будет ограничено". Компания не исключает полную блокировку этих учетных записей в случае, если это "действительно будет необходимо для уменьшения вреда".

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Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что это решение "отвратительно" и предостерег подписчиков: "Если вы думаете, что они не придут за вами в следующий раз, вы ошибаетесь". "Эти люди предпочитают усиливать кровавого антисемитского террориста (аятоллу Хаменеи, судя по аккаунту в посте, – ред.), чем обеспечить свободу слова президенту США, которого избрали 75 млн американцев", – добавил он.

"Мы живем в "1984" Оруэлла. В Америке больше нет свободы слова. Это абсолютное безумие", – пишет у себя Трамп-младший.

  • 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия (там шел церемониальный подсчет голосов выборщиков), сломали заградбарьеры и ворвались в здание. В округе Колумбия ввели комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию, но обвинил во всем оппонентов. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы.
  • Аккаунты Трампа в соцсетях Facebook и Instagram также были заблокированы после событий в Капитолии – минимум до конца 20 января, когда пройдет инаугурация Джо Байдена
  • 7 января Конгресс США официально утвердил победу Байдена на выборах. Он взял и Сенат: теперь США будет под полным контролем Демократической партии. 
  • Инаугурационный комитет призвал американцев не ехать на инаугурацию из-за карантинных ограничений.

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Евгений Пилипенко
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