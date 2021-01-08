Трамп отказывается от участия в инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен присутствовать на инаугурации победившего на выборах президента Джо Байдена 20 января. Об этом Трамп написал в Twitter.

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"Для всех, кто спрашивал – я не пойду на инаугурацию 20 января", – написал он.

Трамп станет четвертым президентом в истории США, который не посетит инаугурацию своего преемника, пишет BBC. В последний раз это произошло в 1869 году, когда уходящий президент Эндрю Джонсон отказался ехать на церемонию в одной карете с избранным президентом Улиссом Грантом.

СМИ ранее сообщали, что Трамп во время инаугурации планировал быть на своем поле для гольфа в Шотландии, но первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что не позволит ему въехать в страну.

Как пишет CNN, в церемонии примет участие 43-й президент США, республиканец Джордж Буш-младший. 39-й президент Джимми Картер не сможет присутствовать на инаугурации – 96-летний политик борется с раком мозга и печени.

7 января Конгресс США официально утвердил победу избранного президента Джо Байдена на выборах, прошедших в ноябре.

Инаугурационный комитет Конгресса США призвал американцев не ехать на инаугурацию Байдена из-за карантинных ограничений.

Вадим Ребрина

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