Трамп – захватившим Капитолий: У нас украли выборы, но вы должны пойти домой и успокоиться

Действующий президент США Дональд Трамп обратился к людям, захватившим задние Капитолия и призвал их разойтись и успокоиться. Он записал видеообращение в Twitter.

"Я знаю, вам больно, я знаю, вы страдаете. У нас украли выборы... Все об этом знают... Но сейчас вы должны идти домой и успокоиться, – сказал Трамп. – У нас должен быть мир, у нас должен быть закон, мы должны уважать людей, защищающих закон. Никто не должен пострадать".

Он заявил, что сейчас очень сложное время для США, такого сложного еще не было.

Трамп сказал, что понимает "боль" захвативших Капитолий, и еще раз призвал их мирно разойтись по домам.

Сегодня сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.

LIGA.net ведет хронику происходящего.

Наталия Медведева

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