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"Живут обидой, думая только о себе". Папа Франциск раскритиковал антимасочников

24.11.2020, 14:54
Папа Франциск (фото - ЕРА)
Люди, которые протестуют из-за масок и других введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, думают только о себе. Об этом говорится в его новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", сообщает The Guardian

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В протестах в разгар пандемии Франциск видит примеры нарциссизма среди "людей, которые живут обидой, думая только о себе", пишет NPR.

По мнению святейшего, коронавирус следует воспринимать как метафору. Он считает, что все люди испытывают собственные "ковиды" – под этим, он имеет ввиду вынужденную "остановку" в своей жизни, которая показывает, что нужно изменить. 

Также Папа думает, что правительства, которые ставят экономику выше, чем общественное здравоохранение "заложили свой народ".

  • 1 сентября 2020 года Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне эпидемии коронавируса.

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Станислав Стороженко
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