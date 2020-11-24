"Живут обидой, думая только о себе". Папа Франциск раскритиковал антимасочников

Люди, которые протестуют из-за масок и других введенных из-за пандемии COVID-19 ограничений, думают только о себе. Об этом говорится в его новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", сообщает The Guardian

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В протестах в разгар пандемии Франциск видит примеры нарциссизма среди "людей, которые живут обидой, думая только о себе", пишет NPR.

По мнению святейшего, коронавирус следует воспринимать как метафору. Он считает, что все люди испытывают собственные "ковиды" – под этим, он имеет ввиду вынужденную "остановку" в своей жизни, которая показывает, что нужно изменить.

Также Папа думает, что правительства, которые ставят экономику выше, чем общественное здравоохранение "заложили свой народ".

1 сентября 2020 года Франциск призвал простить долги бедным странам на фоне эпидемии коронавируса.

1 ноября Папа призвал к терпению и солидарности, критикуя тех, кто протестует против ограничительных мер во время пандемии коронавируса.

13 ноября Франциск организовал для бездомных в Риме бесплатное тестирование на COVID-19.

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Станислав Стороженко

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