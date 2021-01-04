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"Думают не о больных людях, а о развлечениях". Папа осудил путешествия во время пандемии

04.01.2021, 11:00
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск осудил тех, кто ездит за границу во время пандемии коронавируса – стремясь избежать карантинных ограничений или просто в отпуск. По мнению папы, такие люди не осознают страданий других, пишет The Guardian.

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Франциск отметил, что на днях он много читал, что люди уезжают из своих стран в попытке уйти от правительственных ограничений или в поиске развлечений.

"Они не думают о тех, кто остался дома, об экономических проблемах других людей, которые сильно пострадали от изоляции, о больных людях – только о поездках в отпуск и развлечениях", – заявил папа.

Он отметил, что его очень огорчило все это. "Все, что мы можем сделать – это заботиться друг о друге, хоть и есть соблазн думать только о своих интересах", – сказал Франциск.

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Дарья Мостовая
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