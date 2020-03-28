Коронавирус. Папа римский на пустой площади молился о прекращении пандемии: фото

Папа римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Франциск призвал мир рассматривать происходящее в качестве испытания солидарности и напоминания об основных ценностях.
"Густая тьма скопилась над нашими площадями, нашими улицами и нашими городами", - заявил он, отметив важность единения ради победы над болезнью и спасением мира. В Ватикане назвали эту службу "Чрезвычайной молитвой во время пандемии".
Он похвалил врачей, медсестер, работников супермаркетов, уборщиков, работников транспортной отрасли, полицию и добровольцев, сказав, что они, "а не богатые и знаменитые, пишут решающие события нашего времени".
Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости