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Коронавирус. Папа римский на пустой площади молился о прекращении пандемии: фото

Коронавирус. Папа римский на пустой площади молился о прекращении пандемии: фото - Фото
Фото: ЕРА/Vatican Media
28.03.2020, 08:40

Папа римский Франциск помолился о прекращении пандемии нового коронавируса

Папа римский Франциск на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Франциск призвал мир рассматривать происходящее в качестве испытания солидарности и напоминания об основных ценностях. 

"Густая тьма скопилась над нашими площадями, нашими улицами и нашими городами", - заявил он, отметив важность единения ради победы над болезнью и спасением мира. В Ватикане назвали эту службу "Чрезвычайной молитвой во время пандемии".

Он похвалил врачей, медсестер, работников супермаркетов, уборщиков, работников транспортной отрасли, полицию и добровольцев, сказав, что они, "а не богатые и знаменитые, пишут решающие события нашего времени".

  • По состоянию на 7:00 28 марта, подтверждено 597 267 случаев заражения коронавирусом, 27 365 человек умерли от инфекции, 133 363 выздоровели.
  • Вчера, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине было зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Владислав Сердюк
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