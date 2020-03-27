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Коронавирус. Статистика в Украине 27 марта: 92 новых случая за сутки, всего 310

Коронавирус. Статистика в Украине 27 марта: 92 новых случая за сутки, всего 310 - Фото
Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА
27.03.2020, 23:48

За сутки в Украине подтверждено 92 новых случая COVID-19, всего по стране зафиксировано 310 заболевших

Сегодня, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

О летальных случаях не сообщалось. По состоянию на 10:00 27 марта в Украине было зарегистрировано пять умерших от COVID-19.

По состоянию на 23:30 27 марта в мире зарегистрировано 590 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 952 человека умерли, 132 471 выздоровел.

  • Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сообщать властям об известных им случаях заболевания соседей или других людей коронавирусом, а также о тех, кто с такими контактирует.
  • Во Львовской области заявили о плане запустить программу массового тестирования на коронавирус. 

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Медведева Наталия
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