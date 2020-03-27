Коронавирус. Статистика в Украине 27 марта: 92 новых случая за сутки, всего 310

Сегодня, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.
Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
О летальных случаях не сообщалось. По состоянию на 10:00 27 марта в Украине было зарегистрировано пять умерших от COVID-19.
По состоянию на 23:30 27 марта в мире зарегистрировано 590 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 952 человека умерли, 132 471 выздоровел.
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