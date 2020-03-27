Коронавирус. Статистика в Украине 27 марта: 92 новых случая за сутки, всего 310

Иллюстративное фото: Denis Balibouse/ЕРА

Сегодня, 27 марта, по состоянию на 23:00 в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает в Facebook Минздрав.

Отмечается, что за сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

О летальных случаях не сообщалось. По состоянию на 10:00 27 марта в Украине было зарегистрировано пять умерших от COVID-19.

По состоянию на 23:30 27 марта в мире зарегистрировано 590 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 26 952 человека умерли, 132 471 выздоровел.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян сообщать властям об известных им случаях заболевания соседей или других людей коронавирусом, а также о тех, кто с такими контактирует.

Во Львовской области заявили о плане запустить программу массового тестирования на коронавирус.

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