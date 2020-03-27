Во Львовской области планируют провести массовое тестирование на коронавирус

Максим Козицкий (Фото: Максим Козицький/Facebook)

Во Львовской области планируют запустить программу массового тестирования на коронавирус. Об этом заявил в Facebook глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Программа массового тестирования, по словам Козицкого, будет внедрена властями области совместно с Львовским IT кластером.

Козицкий выразил надежду, что первые массовые тестирования начнутся уже в середине следующей недели. Их пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы, либо имел контакты с заболевшими COVID-19.

Он рассказал, что начальным этапом программы был сбор денег на закупку первой партии тестов. Следующий этап - сбор данных и информации, чтобы прогнозировать ситуацию во Львове и области, например, пик вспышки инфекции и загруженность медиков. После этого будет запущено массовое тестирование населения.

23 марта в Украину из Китая прибыла партия тестов для выявления COVID-19.

25 марта в Офисе президента рассказали, что планируют довести количество ПЦР-тестов на коронавирус в Украине до миллиона.

Вчера вице-премьер по евроинтеграции Вадим Пристайко рассказал, что в Украине разработаны собственные высокоточные ПЦР-тесты на коронавирус.

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