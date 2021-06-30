Зеленский – папе Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку папы римского Франциска в урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и понтифика, передает Офис президента.

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Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого папы Иоанна Павла II в Украину.

Президент вспомнил слова Иоанна Павла II о том, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина – неотъемлемое восточное легкое Европы.

В этом контексте Зеленский пригласил папу Франциска в Украину и заявил, что его встречи с украинцами станут судьбоносным событием.

Президент поблагодарил понтифика за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс", – сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Андрея Шептицкого.

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Наталия Медведева

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