Зеленский – папе Франциску: Рассчитываем на вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку папы римского Франциска в урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и понтифика, передает Офис президента.
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Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого папы Иоанна Павла II в Украину.
Президент вспомнил слова Иоанна Павла II о том, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина – неотъемлемое восточное легкое Европы.
В этом контексте Зеленский пригласил папу Франциска в Украину и заявил, что его встречи с украинцами станут судьбоносным событием.
Президент поблагодарил понтифика за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине.
"Мы рассчитываем на взаимодействие со святым престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс", – сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Андрея Шептицкого.
- 28 марта Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Кардинал-префект Леонардо Сандри допустил, что папа римский может "вступить в игру" по урегулированию войны на Донбассе.
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