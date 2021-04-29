"Папа может вступить в игру". Ватикан – о предложении Зеленского посредничества с Путиным
Папа римский Франциск может "вступить в игру" по урегулированию войны на Донбассе. Об этом в интервью la Repubblica кардинал-префект заявил Леонардо Сандри, комментируя идею президента Владимира Зеленского встретиться с лидером России Владимиром Путиным в Ватикане.
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По словам Сандри, возглавляемую им Конгреацию по делам восточных церквей пока не уведомляли о встрече Путина с Зеленским в Ватикане.
Однако папа Франциск "может вступить в игру", как он это уже сделал, чтобы помочь примирению в других ситуациях, добавил кардинал.
Сандри отметил, что в конфликте на Донбассе уже есть посредничество – минская группа. По его мнению, поддержка Ватикана "может иметь место в рамках этой работы", а посредничество может быть после работы группы.
Кардинал добавил, что Ватикан "никогда не отступает, когда просят о помощи для содействия миру и примирению". По его мнению, было бы хорошо, если бы папа смог внести свой вклад в достижение мира.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя, но о захваченных Россией Крыме и ОРДЛО говорить не намерен.
- Зеленский же заявил, что важно не место, а содержание встречи, и отказался от принуждения Москвы к переговорам с ее террористами на Донбассе.
- 28 марта Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать "оптимальным местом" для двусторонних переговоров с Путиным.
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