"Папа может вступить в игру". Ватикан – о предложении Зеленского посредничества с Путиным

Папа римский Франциск может "вступить в игру" по урегулированию войны на Донбассе. Об этом в интервью la Repubblica кардинал-префект заявил Леонардо Сандри, комментируя идею президента Владимира Зеленского встретиться с лидером России Владимиром Путиным в Ватикане.

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По словам Сандри, возглавляемую им Конгреацию по делам восточных церквей пока не уведомляли о встрече Путина с Зеленским в Ватикане.

Однако папа Франциск "может вступить в игру", как он это уже сделал, чтобы помочь примирению в других ситуациях, добавил кардинал.

Сандри отметил, что в конфликте на Донбассе уже есть посредничество – минская группа. По его мнению, поддержка Ватикана "может иметь место в рамках этой работы", а посредничество может быть после работы группы.

Кардинал добавил, что Ватикан "никогда не отступает, когда просят о помощи для содействия миру и примирению". По его мнению, было бы хорошо, если бы папа смог внести свой вклад в достижение мира.

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Марк Сировой

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