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Шмыгаль приехал к Папе Римскому: обсудили недавнее обострение войны на Донбассе – видео видео

25.03.2021, 15:27
Фото - Vatican News
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Премьер-министр Денис Шмыгаль приехал в Ватикан на аудиенцию к Папе Римскому Франциску, с которым он обсудил кризис системы здравоохранения в Украине, а также недавние нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Vatican News

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Также сообщается, что украинская делегация и представители Ватикана обсудили актуальные вопросы о жизни и деятельности Католической Церкви в Украине.

Встреча Франциска и Шмыгаля продлилась полчаса, позднее они обменялись подарками.

Премьер подарил Папе факсимильное издание "Венского Октоиха", а также репродукцию скульптуры "Горькая память детства", установленную в Национальном музее Голодомора-геноцида в Киеве, вместе с книгой Рафаэля Лемкина "Советский геноцид в Украине". 

Франциск вручил главе украинского правительства бронзовую композицию "Наполним руки другими руками" и специальные издания своих энциклик и других документов. 

  • В 2019 году Франциск заявил, что в Украине ведется гибридная война, "отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций". 

Читайте также: Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

 

Станислав Стороженко
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война Донбасс Ватикан Папа римский
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