Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

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Во время сегодняшней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным папа римский Франциск подарил ему памятную медаль с гравировкой о том, что "все можно потерять в войне". Об этом сообщает РБК.

Беседа продолжительностью около часа состоялась в папской библиотеке Апостольского дворца Ватикана.

Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о Микеланджело.

Понтифик передал Путину гравюру с видом площади Святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года и послание ко Всемирному дню мира 2019 года.

Также Франциск подарил Путину медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На медали выгравирована цитата папы Пия XII: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".

Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Франциска будет Украина.