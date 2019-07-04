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04.07.2019, 12:46

Reuters: Папа римский поговорит с Путиным, главная тема - Украина

Reuters: Папа римский поговорит с Путиным, главная тема - Украина - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола)

Во время последней встречи с президентом РФ Франциск призвал его "приложить искренние и большие усилия для достижения мира в Украине"

Папа римский Франциск собирается переговорить с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Италию и Ватикан. Ожидается, что главной темой их разговора будет Украина, пишет Reuters

Ранее Франциск встречался с Путиным дважды, последний раз - в 2015 году. 

Завтра, 5 июля, представители украинской католической церкви и лидеры Ватикана начнут двухдневные встречи и обсудят проблемы католиков в Украине. 

Ранее во время саммита G20 в Осаке Путин сказал премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что РФ не признает результатов расследования катастрофы Боинга рейса MH17 в 2014-ом. 

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Теги: владимир путин, война в донбассе, папа римский франциск
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