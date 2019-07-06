Папа Франциск: В Донбассе ведется гибридная война

Папа римский Франциск (фото - пресс-служба Ватикана)

Папа римский Франциск на встрече в Ватикане с украинскими епископами осудил войну в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прием украинских епископов состоялся на следующий день после встречи понтифика с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

"В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", - сказал Папа римский Франциск.

Он призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится сегодня. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Франциска будет Украина.

Читайте также: Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне