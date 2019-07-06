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06.07.2019, 07:40

Папа Франциск: В Донбассе ведется гибридная война

Папа Франциск: В Донбассе ведется гибридная война - Фото
Папа римский Франциск (фото - пресс-служба Ватикана)

По словам понтифика, в Донбассе "ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций"

Папа римский Франциск на встрече в Ватикане с украинскими епископами осудил войну в Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прием украинских епископов состоялся на следующий день после встречи понтифика с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

"В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", - сказал Папа римский Франциск.

Он призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

Встреча понтифика с руководством Украинской греко-католической церкви была запланирована уже давно и продолжится сегодня. Два месяца тому назад Франциск пригласил в Ватикан постоянный синод греко-католической церкви во главе с католикосом Святославом Шевчуком для обсуждения ситуации на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что главной темой разговора Путина и Франциска будет Украина.

Читайте также: Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

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Теги: гибридная война, Донбасс, папа франциск, владимира путин
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