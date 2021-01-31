Папа римский учредил новый праздник – Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей
Сегодня, 31 января, папа римский Франциск решил начать традицию празднования Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей. Об этом сообщает Vatican News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, начиная с этого года, празднование будет проводиться в четвертое воскресенье июля. Выбор даты связан с тем, что 26 июля католики отмечают день святых Иоакима и Анны – бабушки и дедушки Иисуса.
По словам папы Франциска, пожилые люди напоминают, что старость – это подарок, а бабушки и дедушки – связующее звено между разными поколениями, позволяющее передать молодым жизненный опыт.
Он отметил, что учредил этот праздник, потому что о пожилых часто забывают и не ценят их наследие.
Также папа римский подчеркнул важность общения бабушек, дедушек и внуков.
Как ожидается, первый Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей папа Франциск отметит, председательствуя на мессе вечером в воскресенье, 25 июля, в соборе Святого Петра, при условии соблюдения действующих в то время мер по охране здоровья.
Читайте также: Папа римский расширил права женщин в католической церкви
Комментарии