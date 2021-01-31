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Папа римский учредил новый праздник – Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей

31.01.2021, 23:37
Папа римский учредил новый праздник – Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей - Фото
Папа римский Франциск (Фото: EPA-EFE/VATICAN MEDIA)

Сегодня, 31 января, папа римский Франциск решил начать традицию празднования Всемирного дня бабушек, дедушек и пожилых людей. Об этом сообщает Vatican News.

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Как отмечается, начиная с этого года, празднование будет проводиться в четвертое воскресенье июля. Выбор даты связан с тем, что 26 июля католики отмечают день святых Иоакима и Анны – бабушки и дедушки Иисуса.

По словам папы Франциска, пожилые люди напоминают, что старость – это подарок, а бабушки и дедушки – связующее звено между разными поколениями, позволяющее передать молодым жизненный опыт.

Он отметил, что учредил этот праздник, потому что о пожилых часто забывают и не ценят их наследие.

Также папа римский подчеркнул важность общения бабушек, дедушек и внуков.

Как ожидается, первый Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей папа Франциск отметит, председательствуя на мессе вечером в воскресенье, 25 июля, в соборе Святого Петра, при условии соблюдения действующих в то время мер по охране здоровья. 

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Наталия Медведева
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Папа римский франциск Ватикан праздник старость

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