Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса пока нет – ВОЗ
19.08.2021, 09:02
Сумья Сваминатан (фото - ЕРА)
Текущие данные не указывают на необходимость бустерной вакцинации против COVID-19, заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает Reuters.
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"Мы совершенно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", – ответила во время пресс-конференции Сваминатан на вопрос о необходимости третьей дозы вакцины для повышения защиты от коронавируса. По ее мнению, необходимы дальнейшие исследования.
Старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что до введения бустерной вакцинации необходимо привить двумя дозами наиболее уязвимых во всем мире. "Мы очень-очень далеки от этого", – добавил он.
- В конце 2019-го в Ухане началась вспышка заболевания COVID-19. На август 2021 года от болезни только официально умерли почти 4,5 млн человек, в реальности же картина, считают эксперты, куда хуже.
- 8 августа 2021 года в Минздраве заявили, что решение о бустерной вакцинации украинцев еще не принято, ждут результатов исследований.
- 13 августа в США разрешили делать бустерную прививку от коронавируса некоторым лицам с ослабленным иммунитетом.
- Вчера, 18 августа, в США заявили, что начнут бустерную вакцинацию осенью.
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