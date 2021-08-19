Данных о необходимости бустерной вакцинации от коронавируса пока нет – ВОЗ

Текущие данные не указывают на необходимость бустерной вакцинации против COVID-19, заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы совершенно уверены, что сегодняшние данные не указывают на то, что бустеры необходимы", – ответила во время пресс-конференции Сваминатан на вопрос о необходимости третьей дозы вакцины для повышения защиты от коронавируса. По ее мнению, необходимы дальнейшие исследования.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что до введения бустерной вакцинации необходимо привить двумя дозами наиболее уязвимых во всем мире. "Мы очень-очень далеки от этого", – добавил он.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.