США разрешили третью дозу Moderna или Pfizer для некоторых лиц: о чем речь в решении FDA
В США разрешили делать дополнительную (бустерную) прививку некоторым лицам с ослабленным иммунитетом. Всем остальным полностью вакцинированным пока не требуется усиливающая доза – у них и так адекватный уровень защиты, подчеркнули в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
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К лицам, которым рекомендовали бустер, относятся люди после операции по пересадке органов, онкобольные, имеющие СПИД, аутоиммунное заболевание, принимающие лекарства для подавления иммунитета и другие.
"Страна вступила в очередную волну пандемии. Люди с ослабленным иммунитетом особенно подвержены риску тяжелого COVID-19. После тщательного изучения имеющихся данных мы определили, что эта небольшая уязвимая группа может получить пользу от третьей дозы вакцин", – заявила и.о. комиссара FDA д-р Джанет Вудкок.
Бустеры в США будут делать мРНК-вакцинами Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna).
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В инструкции к ним внесены поправки, позволяющие вводить третью дозу по меньшей мере через 28 дней после второй дозы той же вакцины лицам >18 лет (>12 лет для Comirnaty), которые перенесли трансплантацию органов или у которых есть состояния с эквивалентным уровнем иммунодефицита.
Также FDA рекомендует таким лицам "обсудить варианты лечения моноклональными антителами со своим лечащим врачом", если они заразятся. Например, "коктейлем антител" REGEN-COV – тем, которым лечили прошлого президента США Трампа. Насколько это актуально для Украины, поскольку такое лечение очень дорогое, неизвестно.
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Ученые считают, что инфекция у лиц с ослабленным иммунитетом может приводить к появлению новых, более заразных и/или вирулентных штаммов. Дело в том, что их иммунитет не может быстро победить инфекцию – и в организме фактически идет естественный отбор: преимущество получают более стойкие к воздействию ослабленного иммунитета варианты вируса.
Если такой вариант передается кому-то рядом с таким больным – может начаться новая вспышка инфекции, более "приспособленной" к людям. Так, возможно, появились альфа, бета, гамма, дельта – и прочие штаммы.
Израиль начал давать третью дозу "пфайзера" таким лицам еще в июле.
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