Наука | Заявка на победу над опасным типом рака: ученые за три дня уничтожили 99% онкоклеток
Американские ученые сообщили об открытии химического соединения ErSO, которое способно избирательно и быстро, буквально за несколько дней, уничтожить до 100% клеток опухоли и метастаз самого распространенного типа рака молочной железы (РМЖ). Статью опубликовал журнал Science, коротко о ноу-хау пишет пресс-служба Иллинойского университета.
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На долю эстроген-рецептор-позитивного РМЖ (ER+) приходится ~75% всех случаев этого типа рака.
Авторы пишут, что разработку ErSO ведут с 2014 года, причем первые версии препарата, как это обычно бывает, получались очень токсичными. Его активность зависит от белка, называемого рецептором эстрогена (ERα): он присутствует во многих опухолях РМЖ.
Когда ErSO связывается с ERα, он активирует белковый механизм, который готовит онкоклетки к быстрому росту и защищает их от стресса/повреждений. Казалось бы, парадокс. Но при переводе этого механизма в гиперрежим раковые клетки "перегружались" и самоликвидировались, причем даже в крупных опухолях и метастазах.
"Вводимый перорально или внутрибрюшинно в течение 14–21 дней препарат вызывал регресс опухоли без рецидива... и почти полную регрессию метастазов в мозг у мышей, несущих ксенотрансплантаты внутричерепной линии клеток РМЖ человека. Многие из этих случаев РМЖ исчезли более чем на 99% всего за три дня", – воодушевлены авторы.
Создатели ErSO пишут, что возможно эффективное повторное использование препарата, если первый этап терапии не уничтожил все раковые клетки.
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Препарат, по словам исследователей, минимально опасен для здоровья (данные из испытаний "ударными" дозами на мышах, крысах и собаках): оказывал "незначительное влияние или не оказывал никакого эффекта на нормальные ткани мышей с ERα".
Теперь они работают над получением разрешения на клинические исследования на людях. Высокая эффективность препарата на мышах с ксенотрансплантатами РМЖ человека не обязательно значит, что он будет таким же действенным и на людях.
Фармкомпания Bayer AG приобрела лицензию на эту разработку.
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