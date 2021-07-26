Американские ученые сообщили об открытии химического соединения ErSO, которое способно избирательно и быстро, буквально за несколько дней, уничтожить до 100% клеток опухоли и метастаз самого распространенного типа рака молочной железы (РМЖ). Статью опубликовал журнал Science, коротко о ноу-хау пишет пресс-служба Иллинойского университета.

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На долю эстроген-рецептор-позитивного РМЖ (ER+) приходится ~75% всех случаев этого типа рака.

Авторы пишут, что разработку ErSO ведут с 2014 года, причем первые версии препарата, как это обычно бывает, получались очень токсичными. Его активность зависит от белка, называемого рецептором эстрогена (ERα): он присутствует во многих опухолях РМЖ.

Когда ErSO связывается с ERα, он активирует белковый механизм, который готовит онкоклетки к быстрому росту и защищает их от стресса/повреждений. Казалось бы, парадокс. Но при переводе этого механизма в гиперрежим раковые клетки "перегружались" и самоликвидировались, причем даже в крупных опухолях и метастазах.

"Вводимый перорально или внутрибрюшинно в течение 14–21 дней препарат вызывал регресс опухоли без рецидива... и почти полную регрессию метастазов в мозг у мышей, несущих ксенотрансплантаты внутричерепной линии клеток РМЖ человека. Многие из этих случаев РМЖ исчезли более чем на 99% всего за три дня", – воодушевлены авторы.

СПРАВКА. Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. Наиболее частая форма рака среди женщин в мире и вторая после рака легких у людей вообще. Частота – в среднем 1 случай на 1000 женщин от 13 до 90 лет. Многофакторное заболевание, связанное с изменением генома под воздействием внешних причин и гормонов. Наиболее эффективна профилактика: посещение врача-маммолога не реже одного раза в 1—2 года и ежемесячная самодиагностика. Рак ER+ в метастазной форме пока неизлечим.

Создатели ErSO пишут, что возможно эффективное повторное использование препарата, если первый этап терапии не уничтожил все раковые клетки.

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Препарат, по словам исследователей, минимально опасен для здоровья (данные из испытаний "ударными" дозами на мышах, крысах и собаках): оказывал "незначительное влияние или не оказывал никакого эффекта на нормальные ткани мышей с ERα".

Теперь они работают над получением разрешения на клинические исследования на людях. Высокая эффективность препарата на мышах с ксенотрансплантатами РМЖ человека не обязательно значит, что он будет таким же действенным и на людях.

Фармкомпания Bayer AG приобрела лицензию на эту разработку.

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Евгений Пилипенко

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