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Каннабис облегчает боль при эндометриозе и улучшает сон: исследование из Новой Зеландии

16.02.2021, 10:07
Каннабис облегчает боль при эндометриозе и улучшает сон: исследование из Новой Зеландии - Фото
Фото: pixabay.com

Употребление каннабиса позволяет эффективно облегчать хронические боли при эндометриозе и/или синдроме поликистозных яичников у части женщин, и приводит к сокращению приема анальгетиков. Об этом пишут ученые из Университета Отаго, их исследование опубликовано в журнале Journal of Women's Health.

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От эндометриоза страдает в среднем каждая десятая женщина в мире, причем многим из них сложно подобрать адекватное обезболивающее, и данные из разных стран, пишут авторы, показывают: женщины употребляют каннабис для купирования симптомов.

С мая по июнь 2019 года они опросили 213 женщин в Новой Зеландии, страдающих от болей при этом заболевании. Средний возраст – 31 год, доход – $35 000–40 000, 52% работающих. 170 из них (почти 80%) употребляли каннабис, причем 96% для снятия боли и улучшения сна. Респонденты сообщили об улучшении по части боли (81%), сна (79%) и тошноты/рвоты (61%).

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Большинство тех, кто прекратил принимать каннабис, сделали это из-за незаконности вещества или потому, что не смогли найти постоянного поставщика.

СПРАВКА. Эндометриоз – распространённое гинекологическое заболевание у женщин репродуктивного возраста, при котором клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя. Появление небольших кровотечений приводит к воспалению в окружающих тканях и болям, увеличению объема органа и бесплодию. Лечат гормонально и хирургическим удалением очагов. Причины болезни точно не установлены.

Ни одна из женщин не прекратила использовать каннабис, потому что это не помогало облегчить боль. 98% сообщили, что никаких негативных побочных эффектов у них не было. 81% сократили прием других лекарств, а 50% полностью прекратили принимать анальгетики вроде парацетамола и опиоидов.

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Ученые подчеркивают: доклад не направлен на пропаганду употребления незаконного каннабиса, он лишь указывает, что существует недостаток эффективных доступных лекарств, и демонстрирует, на какие меры могут идти те, кто вынужден жить с хронической болью.

"Мы ни на секунду не говорим, что все женщины с эндометриозом должны принимать каннабис. Он может быть вариантом, но важно, чтобы этот вариант сопровождался надежной информацией, чтобы врачи и пациенты могли делать осознанный выбор", – отметили авторы.

Они подчеркивают: нужны клинические испытания, чтобы продемонстрировать, какие составы с каннабисом обеспечивают наибольшую пользу при наименьших рисках.

Евгений Пилипенко
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