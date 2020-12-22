В Украине медицинский каннабис могут легализовать уже в этом году – Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в правительстве решили включить препараты из медицинского каннабиса в список лекарств, отпускаемых по рецепту ф-1 ("красный рецепт"). Сделано это будет до конца этого года или в середине января. Об этом Арахамия сказал на пресс-конференции, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Там уже почти все готово. Мы ждали смену министра ветеранов, у них тоже есть позиция..." – сказал он.

По словам Арахамии, вопрос легализации будет решен актами Кабмина, а не законопроектом, как предполагалось ранее. Речь идет о расширении списка лекарств, отпускаемых по "красному рецепту", препаратами из каннабиса иностранного производства. Это может сделать правительство без Рады. Все препараты пройдут тестирование в течение трех-четырех месяцев.

"Красный рецепт – это все эти опиаты, они идут по красному рецепту. Добавить просто в список этот все лекарства, в которых нуждаются больные онкологическими заболеваниями, а также другими заболеваниями", – сказал депутат.

В дальнейшем, сообщил Арахамия, вопрос производства таких препаратов в Украине может быть рассмотрен парламентом.

Он сказал, что соответствующее решение может быть принято до Нового года или в середине января.

Справка. С 2018 года рецепты формы ф-1 должны содержать следующую информацию о враче: наименование учреждения здравоохранения или ФИО ФЛП; адрес учреждения здравоохранения или ФЛП; код ЕГРПОУ/регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования.

Вопрос легализации медицинского каннабиса был включен в опросник президента Зеленского на парламентских выборах. Эту инициативу поддержали 64% опрошенных.

В Офисе президента заявили, что около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты. Также опыт других стран показывает: марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах.

Вадим Ребрина

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